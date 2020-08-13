Туреччина відклала відкриття шкіл через коронавірус

Туреччина відклала на три тижні відкриття шкіл через зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це пише Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

Міністр освіти Зія Селчук повідомив, що турецькі школи знову відкриються 21 вересня в рамках поступового переходу до очного навчання. Дистанційне навчання розпочнеться 31 серпня - цього дня раніше планувалося відкриття шкіл.

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Анкара оголосила про початок закриття шкіл в середині березня після появи перших випадків коронавірусу в Туреччині.

Минулого тижня Туреччина посилила забезпечення дотримання коронавірусних правил після того, як кількість нових випадків коронавірусу перевищила 1000 вперше за три тижні. Уряд назвав це серйозним зростанням під час курортного сезону.

Провідні лікарі попередили про недостатнє тестування і закликали Анкару до більш жорстких заходів. У червні уряд Туреччини послабив карантин і з тих пір активно закликає країни дозволити туристам відвідувати турецькі курорти.

Від коронавірусу в Туреччині загинули майже 5900 осіб, зареєстровано понад 240 тисяч випадків інфекції.