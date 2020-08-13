Турция отложила открытие школ из-за коронавируса

Турция отложила на три недели открытие школ из-за роста количества случаев коронавируса.

Об этом пишет Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

Министр образования Зия Сельчук сообщил, что турецкие школы снова откроются 21 сентября в рамках постепенного перехода к очному обучению. Дистанционное обучение начнется 31 августа - в этот день ранее планировалось открытие школ.

Читайте также Открытие Святой Софии как мечети привело к росту случаев коронавируса в Турции - СМИ

Анкара объявила о начале закрытия школ в середине марта после появления первых случаев коронавируса в Турции.

На прошлой неделе Турция усилила обеспечение соблюдения коронавирусных правил после того, как количество новых случаев коронавируса превысило 1000 впервые за три недели. Правительство назвало это серьезным ростом во время курортного сезона.

Ведущие врачи предупредили о недостаточном тестировании и призвали Анкару к более жестким мерам. В июне правительство Турции ослабило карантин и с тех пор активно призывает страны разрешить туристам посещать турецкие курорты.

От коронавируса в Турции погибли почти 5900 человек, зарегистрировано более 240 000 случаев инфекции.