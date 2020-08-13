У Польщі гелікоптер впав у річку, постраждали дві людини

У Польщі приватний гелікоптер впав у річку, двоє його пасажирів вижили, але мають серйозні травми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався сьогодні біля міста Чоснув неподалік від Варшави. Гелікоптер злетів з аеропорту Модлін і невдовзі після цього впав у Віслу. Рятувальна операція почалася близько 14-00.

На борту були двоє людей, чоловік та жінка віком 25-30 років. Їх витягнув з води річковий патруль.

Жінка отримала серйозні травми із загрозою для життя, її забрали до лікарні гелікоптером медичної служби.

Чоловік теж серйозно травмований, але загрози для життя немає; його госпіталізували швидкою.

На місці події перебувають служби надзвичайних ситуацій, зокрема, вживають дій, щоб не сталося витіку пального у річку. Причини аварії поки невідомі.

Перед цим ще один інцидент з гелікоптером у Польщі стався на початку липня у Нижній Сілезії. Тоді загинули двоє людей .