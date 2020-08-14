Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Чехії затримали російського дипломата за незаконну закупівлю боєприпасів

Кабмін знову змінив COVID-правила перетину кордону України

Українських правозахисників, затриманих у Мінську, звільнили

24 держави ЄС підписали ноту проти втручання США в побудову "Північного потоку-2"






До МЗС Німеччини викликали посла Білорусі

П'ятниця, 14 серпня 2020, 08:59

На тлі масових протестів, що тривають в Білорусі після президентських виборів, білоруський посол був запрошений в МЗС Німеччини для "термінової розмови".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Послу Денису Сидоренку на зустрічі була роз'яснена позиція уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за посилення тиску на білоруську владу.

"Абсолютно ясно, що насильницькі дії і арешти мирних демонстрантів (...) в Європі XXI століття неприпустимі", - заявив він. Він висловив надію на те, що його колеги з країн ЄС в ході зустрічі 14 серпня в Брюсселі займуть єдину позицію.

Президентські вибори, що відбулися в Білорусі 9 серпня, уряд Німеччини не вважає ні чесними, ні вільними. Вони, як заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт, "не відповідали навіть мінімальним стандартам, мінімальним вимогам, що пред'являються до демократичних виборів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Білорусь
powered by lun.ua