В МИД Германии вызвали посла Беларуси

На фоне массовых протестов, которые продолжаются в Беларуси после президентских выборов, белорусский посол был приглашен в МИД Германии для "срочного разговора".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Послу Денису Сидоренко на встрече была разъяснена позиция правительства ФРГ по ситуации в Беларуси.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за усиление давления на белорусские власти.

"Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов...) в Европе XXI век недопустимы", - заявил он. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию.

Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа, правительство Германии не считает ни честными, ни свободными. Они, как заявил официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт, "не соответствовали даже минимальным стандартам, минимальным требованиям, предъявляемым к демократическим выборам".