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Прем'єр Чехії виступив за повторні вибори в Білорусі

П'ятниця, 14 серпня 2020, 09:56

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив за проведення у Білорусі повторних виборів за участі міжнародних спостерігачів.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я говорив з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і ми пропонуємо президенту Європейської ради термінову відео конференцію лідерів ЄС. Не можна чекати. Білоруси потребують нашої швидкої допомоги. Вибори в Білорусі повинні бути проведені повторно, вони повинні бути прозорими і в присутності іноземних спостерігачів" - написав Бабіш.

Він наголосив, що ЄС має надіслати владі Білорусі чіткий сигнал, що санкції  будуть тривати, доки в Білорусі не відбудуться вільні вибори.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз, швидше за все, запровадить нові санкції щодо Білорусі в кінці цього місяця. 

Станом на сьогодні обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі включають ембарго на поставки зброї, а також заборону на експорт устаткування, яке може бути використане для внутрішніх репресій.

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Білорусь Чехія санкції
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