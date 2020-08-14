Премьер Чехии выступил за повторные выборы в Беларуси

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за проведение в Беларуси повторных выборов с участием международных наблюдателей.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я говорил с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, и мы предлагаем президенту Европейского совета срочную видео-конференцию лидеров ЕС. Нельзя ждать. Белорусы нуждаются в нашей скорой помощи. Выборы в Беларуси должны быть проведены повторно, они должны быть прозрачными и в присутствии иностранных наблюдателей", - написал Бабиш.

Mluvil jsem s polským premiérem @MorawieckiM a navrhneme @eucopresident urgentní videocall členů Evropské rady. Nelze čekat. Bělorusové potřebují naší rychlou pomoc. Volby v Bělorusku se musí opakovat, musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 14, 2020

Он отметил, что ЕС должен направить властям Беларуси четкий сигнал, что санкции будут продолжаться, пока в Беларуси не состоятся свободные выборы.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси в конце этого месяца.

На сегодня ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

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