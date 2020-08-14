Франція відправила літаки і фрегат у Середземне море на тлі суперечки Греції та Туреччини

Франція розгортає два винищувачі Rafale та фрегат у східному Середземномор'ї через напругу між Грецією та Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Туреччину припинити розвідки нафти та газу у спірних водах у цьому районі.

"Ситуація в Східному Середземномор'ї викликає занепокоєння. Односторонні рішення Туреччини щодо розвідки нафти викликають напругу. Вони повинні припинитися, щоб відбувся мирний діалог між сусідніми країнами та союзниками по НАТО", - написав він у Twitter напередодні.

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ανησυχητική. Οι μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας σε θέματα πετρελαικής έρευνας προκαλούν εντάσεις. Αυτές πρέπει να σταματήσουν ώστε να ευοδωθεί ένας ήρεμος διάλογος μεταξύ χωρών γειτονικών και συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2020

Макрон сказав грецькому прем'єр-міністру Киріакосу Міцотакісу, що французькі військові будуть контролювати ситуацію.

Французький фрегат La Fayette проводив навчання з грецьким військово-морським флотом і перебуває в цьому районі. Винищувачі Rafale були на Кіпрі для навчань і зараз переміщуються на грецькій острів Крит.

У Франції в регіоні вже є вертольотоносець Tonnerre, який прямує до Бейрута, надати допомогу після руйнівного вибуху в порту 4 серпня.

Нагадаємо, на тлі протистояння Греції і Туреччини у східному Середземномор’ї дійшло до зіткнення фрегатів двох країн.

У четвер зіткнулися грецький фрегат Limnos і турецький Kemal Reis. Зіткнення сталося, ймовірно, через помилку шкіпера турецького судна.