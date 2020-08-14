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Франція відправила літаки і фрегат у Середземне море на тлі суперечки Греції та Туреччини

П'ятниця, 14 серпня 2020, 13:16

Франція розгортає два винищувачі Rafale та фрегат у східному Середземномор'ї через напругу між Грецією та Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Туреччину припинити розвідки нафти та газу у спірних водах у цьому районі.

"Ситуація в Східному Середземномор'ї викликає занепокоєння. Односторонні рішення Туреччини щодо розвідки нафти викликають напругу. Вони повинні припинитися, щоб відбувся мирний діалог між сусідніми країнами та союзниками по НАТО", - написав він у Twitter напередодні.

Макрон сказав грецькому прем'єр-міністру Киріакосу Міцотакісу, що французькі військові будуть контролювати ситуацію.

Французький фрегат La Fayette проводив навчання з грецьким військово-морським флотом і перебуває в цьому районі. Винищувачі Rafale були на Кіпрі для навчань і зараз переміщуються на грецькій острів Крит.

У Франції в регіоні вже є вертольотоносець Tonnerre, який прямує до Бейрута, надати допомогу після руйнівного вибуху в порту 4 серпня.

Нагадаємо, на тлі протистояння Греції і Туреччини у східному Середземномор’ї дійшло до зіткнення фрегатів двох країн.

У четвер зіткнулися грецький фрегат Limnos і турецький Kemal Reis. Зіткнення сталося, ймовірно, через помилку шкіпера турецького судна.

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