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Франция отправила самолеты и фрегат в Средиземное море на фоне спора Греции и Турции

Пятница, 14 августа 2020, 13:16

Франция разворачивает два истребителя Rafale и фрегат в восточном Средиземноморье из-за напряженности между Грецией и Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию прекратить разведку нефти и газа в спорных водах в этом районе.

"Ситуация в Восточном Средиземноморье вызывает беспокойство. Односторонние решения Турции по разведке нефти вызывают напряженность. Они должны прекратиться, чтобы состоялся мирный диалог между соседними странами и союзниками по НАТО", - написал он в Twitter накануне.

Макрон сказал греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, что французские военные будут контролировать ситуацию.

Французский фрегат La Fayette проводил учения с греческим военно-морским флотом и находится в этом районе. Истребители Rafale были на Кипре для учений и сейчас перемещаются на греческом острове Крит.

У Франции в регионе уже есть вертолетоносец Tonnerre, следующий в Бейрут, чтобы оказать помощь после разрушительного взрыва в порту 4 августа.

Напомним, на фоне противостояния Греции и Турции в восточном Средиземноморье дошло до столкновения фрегатов двух стран.

В четверг столкнулись греческий фрегат Limnos и турецкий Kemal Reis. Столкновение произошло, вероятно, из-за ошибки капитана турецкого судна.

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