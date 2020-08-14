Франция отправила самолеты и фрегат в Средиземное море на фоне спора Греции и Турции

Франция разворачивает два истребителя Rafale и фрегат в восточном Средиземноморье из-за напряженности между Грецией и Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию прекратить разведку нефти и газа в спорных водах в этом районе.

"Ситуация в Восточном Средиземноморье вызывает беспокойство. Односторонние решения Турции по разведке нефти вызывают напряженность. Они должны прекратиться, чтобы состоялся мирный диалог между соседними странами и союзниками по НАТО", - написал он в Twitter накануне.

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ανησυχητική. Οι μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας σε θέματα πετρελαικής έρευνας προκαλούν εντάσεις. Αυτές πρέπει να σταματήσουν ώστε να ευοδωθεί ένας ήρεμος διάλογος μεταξύ χωρών γειτονικών και συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2020

Макрон сказал греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, что французские военные будут контролировать ситуацию.

Французский фрегат La Fayette проводил учения с греческим военно-морским флотом и находится в этом районе. Истребители Rafale были на Кипре для учений и сейчас перемещаются на греческом острове Крит.

У Франции в регионе уже есть вертолетоносец Tonnerre, следующий в Бейрут, чтобы оказать помощь после разрушительного взрыва в порту 4 августа.

Напомним, на фоне противостояния Греции и Турции в восточном Средиземноморье дошло до столкновения фрегатов двух стран.

В четверг столкнулись греческий фрегат Limnos и турецкий Kemal Reis. Столкновение произошло, вероятно, из-за ошибки капитана турецкого судна.