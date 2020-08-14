У Баварії 44 тисячі людей тиждень чекали тести на коронавірус, прем'єр вибачився

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вибачився після того, як 44 тисячі людей були змушені понад тиждень чекати результатів тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Міністр охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль у середу визнала, що близько 44 000 людей, які скористалися безкоштовними тестами на коронавірус, повинні були чекати понад тиждень.

Серед них були близько 1000 людей, які врешті отримали позитивні результати. Багато із них були мандрівниками, які поверталися до Баварії та інших частин Німеччини після відпусток.

"Це складна ситуація, жодних питань. Весь уряд федеральної землі шкодує, що ці помилки були допущені", - заявив Зьодер.

В уряді пояснили, що затримка, яка вплинула на тести, проведені в центрах уздовж автомагістралей регіону та на залізничних станціях, була викликана проблемами з обробкою рукописних контактних даних.

Зьодера неодноразово хвалили за його боротьбу з коронавірусною кризою в Баварії, і він був першим, хто застосував у регіоні кілька заходів, які згодом були прийняті на федеральному рівні.

Він також очолив останні опитування щодо того, кого німці хотіли б бачити наступним канцлером після закінчення терміну Ангели Меркель восени 2021 року.

За останні 24 години у Німеччині зафіксували 1449 нових випадків коронавірусу - найбільша кількість з початку травня.