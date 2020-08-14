В Баварии 44 тысячи человек неделю ждали тесты на коронавирус, премьер извинился

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер извинился после того, как 44 000 человек были вынуждены больше недели ждать результатов теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль в среду признала, что около 44 000 человек, воспользовавшиеся бесплатными тестами на коронавирус, должны были ждать больше недели.

Среди них были около 1000 человек, которые в итоге получили положительные результаты. Многие из них были путешественниками, которые возвращались в Баварию и других частей Германии после отпусков.

"Это сложная ситуация, никаких вопросов. Все правительство федеральной земли жалеет, что эти ошибки были допущены", - заявил Зедер.

В правительстве объяснили, что задержка, которая повлияла на тесты, проведенные в центрах вдоль автомагистралей региона и на железнодорожных станциях, была вызвана проблемами с обработкой рукописных контактных данных.

Зедера неоднократно хвалили за его борьбу с коронавирусным кризисом в Баварии, и он был первым, кто применил в регионе несколько мер, которые впоследствии были приняты на федеральном уровне.

Он также возглавил последние опросы относительно того, кого немцы хотели бы видеть следующим канцлером после окончания срока Ангелы Меркель осенью 2021 года.

За последние 24 часа в Германии зафиксировали 1449 новых случаев коронавируса - наибольшее количество с начала мая.