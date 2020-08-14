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У Німеччині розслідують дії військового пілота, який скинув букет нареченій з висоти кількох метрів

П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:57

У Німеччині проводять розслідування щодо двох військовослужбовців збройних сил, які кинули букет квітів жінці з вертольота.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Подія сталася на початку тижня у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Після того, як військовий вертоліт пролетів низько над селом, поліція розслідує можливі порушення правил повітряного руху.

Розслідування спрямоване як мінімум проти двох членів бундесверу - 44-річного чоловіка і пілота, повідомив в п'ятницю представник поліції.

Білий згорток був скинутий з вертольота на дуже низькій висоті над селом Хольцен, його підібрала жінка. За попередньою інформацією, в пакеті знаходився букет квітів для нареченої.

"Точна передісторія інциденту все ще з'ясовується", - сказав представник поліції.

За словами очевидців, вертоліт довго літав над селом і опустився над лугом на висоту від п'яти до десяти метрів. Місцевий житель викликав поліцію, тому що вертоліт також налякав коней на пасовище.

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Німеччина ЄвроЖиття
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