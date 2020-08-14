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В Германии расследуют действия военного пилота, сбросившего букет невесте с нескольких метров

Пятница, 14 августа 2020, 17:57

В Германии проводят расследование против двух военнослужащих вооруженных сил, бросивших букет цветов женщине с вертолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Инцидент произошел в начале недели федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. После того как военный вертолет пролетел низко над деревней, полиция расследует возможные нарушения правил воздушного движения.

Расследование направлено как минимум против двух членов бундесвера - 44-летнего мужчины из Арнсберга и пилота, сообщил в пятницу представитель полиции.

Белый сверток был сброшен с очень низколетящего вертолета над деревней Хольцен, его подобрала женщина. По предварительной информации, в пакете находился букет цветов для невесты.

"Точная предыстория инцидента все еще выясняется", - сказал представитель полиции.

По словам очевидцев, вертолет долго летал над деревней и опустился над лугом на высоту от пяти до десяти метров. Местный житель вызвал полицию, потому что вертолет также напугал лошадей на пастбище.

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Германия ЕвроЖизнь
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