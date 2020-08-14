Тисячі британців терміново повертаються з Франції, щоб уникнути 14-денного карантину

Тисячі британців у терміновому порядку повертаються додому після літніх канікул у Франції в п'ятницю після того, як Лондон оголосив про введення 14-денного карантину для мандрівників, що прибувають через Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британський уряд у четвер оголосив, що з 03:00 за Гринвічем в суботу введе карантин для тих, хто прибуває з Франції. Тепер у приблизно 160 000 британських відпочиваючих є трохи більше 24 годин, щоб дістатися додому і уникнути необхідності проходити самоізоляцію.

Багато британських туристів попрямували до французького порту Кале в надії встигнути додому на поромі або залізницею.

За даними ВВС, всі квитки на потяги через Євротунель заброньовані, найдешевші квитки на потяги Eurostar коштували 210 фунтів стерлінгів в порівнянні з 165 фунтами стерлінгів на суботу.

Ціни на деякі рейси до Британії з Парижа сягали 450 фунтів стерлінгів у порівнянні з 66 фунтами стерлінгів за квиток на суботу. Багато прямих рейсів з півдня Франції розпродані.

Франція повідомила про більш ніж 2500 нових інфекцій COVID - 19 у другий день поспіль у четвер, такий рівень заражень в останній раз спостерігався в середині квітня, коли країна перебувала в середині одного з найсуворіших карантинів в Європі.