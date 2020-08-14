Тысячи британцев срочно возвращаются из Франции, чтобы избежать 14-дневного карантина

Тысячи британцев в срочном порядке возвращаются домой после летних каникул во Франции в пятницу после того, как Лондон объявил о введении 14-дневного карантина для путешественников, прибывающих через Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британское правительство в четверг объявило, что с 03:00 по Гринвичу в субботу введет карантин для прибывающих из Франции. Теперь у примерно 160 000 британских отдыхающих есть чуть более 24 часов, чтобы добраться домой и избежать необходимости проходить самоизоляцию.

Многие британские туристы направились во французский порт Кале в надежде успеть домой на пароме или поезде.

По данным ВВС, все билеты на поезда в Евротоннеле забронированы, самые дешевые билеты на поезда Eurostar стоили 210 фунтов стерлингов по сравнению с 165 фунтами стерлингов в субботу.

Цены на некоторые рейсы в Великобританию из Парижа были более 450 фунтов стерлингов по сравнению с 66 фунтами стерлингов в субботу. Многие прямые рейсы с юга Франции распроданы.

Франция сообщила о более чем 2500 новых инфекций COVID - 19 во второй день подряд в четверг, такой уровень заражений в последний раз наблюдался в середине апреля, когда страна находилась в середине одного из самых строгих карантинов в Европе.