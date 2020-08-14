Пандемія: Німеччина оголосила майже всю Іспанію зоною ризику

Влада Німеччини оголосила майже всю Іспанію, включаючи курортний та популярний серед німецьких туристів острів Майорка, зоною ризику через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Винятком стали тільки Канарські острови, розташовані біля узбережжя Північної Африки.

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Мандрівникам, які повертаються з районів підвищеного ризику, необхідно буде пройти тестування і дочекатися його результату в самоізоляції, яка триватиме до двох тижнів.

Рішення було прийнято за погодженням між міністерствами внутрішніх справ, закордонних справ і охорони здоров'я Німеччини.

"Зона ризику не означає закриття кордонів і не забороняє поїздки", - пояснило міністерство охорони здоров'я новинному агентству AFP. Проте цей крок, ймовірно, стане величезним ударом для туризму на Майорці, Ібіці та інших Балеарських островах, які зазвичай відвідують мільйони німецьких туристів.

Близько 4,3 млн німців відвідали тільки Майорку в 2018 році.

В Іспанії щодня реєструються тисячі нових випадків захворювання, але в Балеарському регіоні їх число поки залишається низьким.