Лукашенко поговорив з Путіним по телефону

Президент Білорусі Александр Лукашенко поговорив по телефону з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА посиланням на пресслужбу Лукашенка, пише "Європейська правда".

"Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні агентства.

Раніше 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.

"Захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди", - заявив Лукашенко.

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

Днем раніше Лукашенко дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський назвав неприйнятною видачу Росії найманців "Вагнера" і заперечив будь-яке втручання з боку України.