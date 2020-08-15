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Лукашенко поговорив з Путіним по телефону

Субота, 15 серпня 2020, 13:48

Президент Білорусі Александр Лукашенко поговорив по телефону з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА посиланням на пресслужбу Лукашенка, пише "Європейська правда".

"Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні агентства. 

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Раніше 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії. 

"Захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди", - заявив Лукашенко. 

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України. 

Днем раніше Лукашенко дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський назвав неприйнятною видачу Росії найманців "Вагнера" і заперечив будь-яке втручання з боку України.

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