Лукашенко поговорил с Путиным по телефону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, пишет "Европейская правда".

"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - говорится в сообщении агентства.

Ранее 15 августа Лукашенко заявил, что надо связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку ситуация в Беларуси содержит элементы внешнего вмешательства и является угрожающей и для России.

"Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда", - заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС из Украины.

Днем ранее Лукашенко позволил передать России 32 задержанных наемников "Вагнера", включая тех, которые воевали на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский назвал неприемлемой выдачу России наемников "Вагнера" ​​и опроверг любое вмешательство со стороны Украины.