Официальная Литва уже считает Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя обращение Лукашенко к Путину, назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

Такую формулировку Линкявичюс использовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улицу? Это действительно большой зарубежный заговор - жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - написал Линкявичюс.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Напомним, 15 августа Лукашенко заявил, что надо связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку ситуация в Беларуси содержит элементы внешнего вмешательства и является угрожающей и для России.

"Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда", - заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и из Украины.

Позже стало известно о телефонном разговоре Лукашенко с Путиным.