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У НАТО відповіли на заяву Лукашенка про "лязкання гусеницями" на кордоні з Білоруссю

Неділя, 16 серпня 2020, 17:12

У НАТО відреагували на заяву Александра Лукашенка, озвучену ним сьогодні, про те, що "НАТОвські війська лязкають гусеницями" на кордоні Білорусі.

Як пише "Європейська правда", за кілька годин з’явилася заява речниці Альянсу Оани Лунджеску.

"У регіоні не відбувається посилення присутності НАТО. Багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. Вона є винятково оборонною, пропорційною і має на меті запобігати конфліктам і підтримувати мир", - зазначила Оана Лунджеску.

Вона додала, що НАТО пильно стежить за ситуацією у Білорусі. 

"Як зазначив генеральний секретар Єнс Столтенберг, важливо поважати фундаментальні свободи, включно зі свободою слова та права на мирний протест", - написала речниця Альянсу.

Як повідомлялося раніше, у сьогоднішній промові на мітингу, звезеному на його підтримку, Александр Лукашенко заявив, що НАТО нарощує військову потужність і "лязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.

Вчора Лукашенко заявив, що отримав від президента Росії Владіміра Путіна обіцянку про всебічну допомогу у разі такого запиту від Білорусі.

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