У НАТО відповіли на заяву Лукашенка про "лязкання гусеницями" на кордоні з Білоруссю

У НАТО відреагували на заяву Александра Лукашенка, озвучену ним сьогодні, про те, що "НАТОвські війська лязкають гусеницями" на кордоні Білорусі.

Як пише "Європейська правда", за кілька годин з’явилася заява речниці Альянсу Оани Лунджеску.

"У регіоні не відбувається посилення присутності НАТО. Багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. Вона є винятково оборонною, пропорційною і має на меті запобігати конфліктам і підтримувати мир", - зазначила Оана Лунджеску.

There is no #NATO buildup in the region. NATO’s multinational presence in the eastern part of the Alliance is not a threat to any country. It’s strictly defensive, proportionate & designed to prevent conflict & preserve peace. 2/2