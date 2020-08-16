У НАТО відповіли на заяву Лукашенка про "лязкання гусеницями" на кордоні з Білоруссю

У НАТО відреагували на заяву Александра Лукашенка, озвучену ним сьогодні, про те, що "НАТОвські війська лязкають гусеницями" на кордоні Білорусі.

Як пише "Європейська правда", за кілька годин з’явилася заява речниці Альянсу Оани Лунджеску.

"У регіоні не відбувається посилення присутності НАТО. Багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. Вона є винятково оборонною, пропорційною і має на меті запобігати конфліктам і підтримувати мир", - зазначила Оана Лунджеску.

There is no #NATO buildup in the region. NATO’s multinational presence in the eastern part of the Alliance is not a threat to any country. It’s strictly defensive, proportionate & designed to prevent conflict & preserve peace. 2/2 — Oana Lungescu (@NATOpress) August 16, 2020

Вона додала, що НАТО пильно стежить за ситуацією у Білорусі.

"Як зазначив генеральний секретар Єнс Столтенберг, важливо поважати фундаментальні свободи, включно зі свободою слова та права на мирний протест", - написала речниця Альянсу.

Як повідомлялося раніше, у сьогоднішній промові на мітингу, звезеному на його підтримку, Александр Лукашенко заявив, що НАТО нарощує військову потужність і "лязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.

Вчора Лукашенко заявив, що отримав від президента Росії Владіміра Путіна обіцянку про всебічну допомогу у разі такого запиту від Білорусі.

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