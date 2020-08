В НАТО ответили на заявление Лукашенко о "лязганье гусеницами" на границе с Беларусью

В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко, озвученное им сегодня на митинге, что "НАТОвские войска лязкають гусеницами" на границе Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", через несколько часов появилось ответное заявление пресс-секретаря Альянса Оаны Лунджеску.

"В регионе не происходит усиление присутствия НАТО. Многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Это присутствие является исключительно оборонительным, пропорциональным и имеет целью предотвращать конфликты и поддерживать мир", - отметила Оана Лунджеску.

There is no #NATO buildup in the region. NATO’s multinational presence in the eastern part of the Alliance is not a threat to any country. It’s strictly defensive, proportionate & designed to prevent conflict & preserve peace. 2/2