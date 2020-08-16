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В НАТО ответили на заявление Лукашенко о "лязганье гусеницами" на границе с Беларусью

Воскресенье, 16 августа 2020, 17:12

В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко, озвученное им сегодня на митинге, что "НАТОвские войска лязкають гусеницами" на границе Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", через несколько часов появилось ответное заявление пресс-секретаря Альянса Оаны Лунджеску.

"В регионе не происходит усиление присутствия НАТО. Многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Это присутствие является исключительно оборонительным, пропорциональным и имеет целью предотвращать конфликты и поддерживать мир", - отметила Оана Лунджеску.

Она добавила, что НАТО пристально следит за ситуацией в Беларуси.

"Как отметил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, важно уважать фундаментальные свободы, включая свободу слова и право на мирный протест", - написала пресс-секретарь Альянса.

Как сообщалось ранее, в сегодняшней речи на митинге, свезенном в его поддержку, Александр Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь и "лязгает гусеницами" на границе с Беларусью.

Вчера Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина обещание о всестороннюю помощь в случае такого запроса от Беларуси.

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