Італія закрила дискотеки і ввела нічний масковий режим

Італія вирішила закрити дискотеки і клуби і зробити обов'язковим носіння маски на відкритому повітрі в деяких районах в нічний час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Рішення ухвалене через зростання числа випадків коронавірусу по всій країні, особливо серед молодих людей.

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Дані показали, що кількість нових випадків захворювання на минулому тижні в Італії більш ніж удвічі перевищила зареєстровану три тижні тому. Середній вік людей, що заразилися вірусом, впав нижче 40 років.

Нові правила набувають чинності в понеділок 17 серпня і будуть діяти до початку вересня.

Маски будуть потрібні з 18:00 і до 6:00 ранку в місцях біля барів і пабів, де можливі скупчення людей.

У неділю в Італії було підтверджено 479 нових випадків захворювання в порівнянні з 629 в суботу.

Медичні експерти звинуватили у зростанні випадків нічне життя, повернення людей з відпусток та молодь, яка порушує правила соціального дистанціювання.

З моменту виявлення спалаху коронавірусу 21 лютого в Італії зареєстровано понад 35 тисяч смертей.