Италия закрыла дискотеки и ввела ночной масочный режим
Италия решила закрыть дискотеки и клубы и сделать обязательным ношение маски на открытом воздухе в некоторых районах в ночное время.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Решение принято из-за роста числа случаев коронавируса по всей стране, особенно среди молодых людей.
Данные показали, что количество новых случаев заболевания на прошлой неделе в Италии более чем вдвое превысило зарегистрированное три недели назад. Средний возраст людей, заразившихся вирусом, упал ниже 40 лет.
Новые правила вступают в силу в понедельник 17 августа и будут действовать до начала сентября.
Маски будут нужны с 18:00 и до 6:00 утра в местах у баров и пабов, где возможны скопления людей.
В воскресенье в Италии было подтверждено 479 новых случаев заболевания по сравнению с 629 в субботу.
Медицинские эксперты обвинили в росте случаев ночную жизнь, возвращение людей из отпусков и молодежь, которая нарушает правила социального дистанцирования.
С момента обнаружения вспышки коронавируса 21 февраля в Италии зарегистрировано более 35 тысяч смертей.