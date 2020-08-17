Италия закрыла дискотеки и ввела ночной масочный режим

Италия решила закрыть дискотеки и клубы и сделать обязательным ношение маски на открытом воздухе в некоторых районах в ночное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Решение принято из-за роста числа случаев коронавируса по всей стране, особенно среди молодых людей.

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Данные показали, что количество новых случаев заболевания на прошлой неделе в Италии более чем вдвое превысило зарегистрированное три недели назад. Средний возраст людей, заразившихся вирусом, упал ниже 40 лет.

Новые правила вступают в силу в понедельник 17 августа и будут действовать до начала сентября.

Маски будут нужны с 18:00 и до 6:00 утра в местах у баров и пабов, где возможны скопления людей.

В воскресенье в Италии было подтверждено 479 новых случаев заболевания по сравнению с 629 в субботу.

Медицинские эксперты обвинили в росте случаев ночную жизнь, возвращение людей из отпусков и молодежь, которая нарушает правила социального дистанцирования.

С момента обнаружения вспышки коронавируса 21 февраля в Италии зарегистрировано более 35 тысяч смертей.