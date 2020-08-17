У Мадриді тисячі людей протестували проти маскового режиму

У Мадриді відбулася велелюдна акція проти обов’язкового носіння масок у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Протест, що зібрав, за даними поліції, близько 2500 осіб, почався о 18.00 з масового зібрання громадян на Plaza de Colón. Учасники акції були без масок, незважаючи на те, що їх використання є обов'язковим в громадських місцях Мадрида, коли не можна підтримувати безпечну дистанцію.

Однак при в'їзді на площу розмістилися співробітники Національної поліції, які закликали учасників надягати маски, як це передбачено правилами.

На мітингу люди тримали плакати з гаслами типу "Розум подібний парашуту, він спрацьовує, коли ви його відкриваєте","Страх послаблює захист, ви вибираєте" або "Зупиніть новий світовий порядок". Також мітингарі кричали "Свобода", "Вірус – це страх", "Телевізійна маніпуляція" і "Фальшиві тести, фальшиві хворі".

За словами учасників, акцію організували з вимогою захистити права і свободи людей, які від них відібрали "з виправданням ймовірного вірусу,я кий більше не призводить до смертей".

Учасники акції вважають вимогу носіння масок смішною. Багато хто з них висловлював думку, що вірусу не існує.

Зі свого боку, Генеральна рада офіційних медичних асоціацій Іспанії знову висловила стурбованість з приводу "поширення випадків захворювання пацієнтів, здоров’ю яких було завдано серйозної шкоди в результаті застосування псевдонауки або псевдотерапії".