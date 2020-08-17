В Мадриде тысячи людей протестовали против масочного режима

В Мадриде состоялась многолюдная акция против обязательного ношения масок в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Протест, который собрал, по данным полиции, около 2500 человек, начался в 18.00 с массового сбора граждан на Plaza de Colón. Участники акции были без масок, несмотря на то, что их использование является обязательным в общественных местах Мадрида, когда нельзя поддерживать безопасную дистанцию.

Однако при въезде на площадь разместились сотрудники Национальной полиции, которые призывали участников надевать маски, как это предусмотрено правилами.

На митинге люди держали плакаты с лозунгами типа "Разум подобен парашюту, он срабатывает, когда вы его открываете", "Страх ослабляет защиту, вы выбираете" или "Остановите новый мировой порядок". Также митингующие кричали "Свобода", "Вирус - это страх", "Телевизионная манипуляция" и "Фальшивые тесты, фальшивые больные".

По словам участников, акция организовали с требованием защитить права и свободы людей, которые от них отобрали "с оправданием вероятного вируса, который больше не приводит к смерти".

Участники акции считают требование носить маски смешным. Многие из них высказывали мнение, что вируса нет.

Со своей стороны, Генеральный совет официальных медицинских ассоциаций Испании вновь выразил обеспокоенность по поводу "распространения случаев заболевания пациентов, здоровью которых был нанесен серьезный ущерб в результате применения псевдонауки или псевдотерапии".