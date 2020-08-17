На заході Німеччини внаслідок падіння повітряної кулі загинула людина

На заході Німеччини біля берегів річки Рейн розбилася повітряна куля, пілот загинув, двоє пасажирів важко поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Повітряна куля вийшла з-під контролю в результаті сильного пориву вітру і впала на південь від Кобленца близько 20.00 у неділю.

Повітряна куля кілька разів вдарилася об землю, викинувши чотирьох пасажирів з кошика, перш ніж скотилася вниз по пагорбу і зачепилась за дерево, повідомила поліція.

Пілот, що застряг в кошику, помер від отриманих травм.

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, але їхні життя поза небезпекою.

У рятувальній операції взяли участь понад 100 осіб.

Місце аварії знаходиться недалеко від скелі Лорелеї, одної з найбільш фотографованих природних пам’яток Рейнської ущелини.