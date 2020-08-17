На западе Германии в результате падения воздушного шара погиб человек

На западе Германии у берегов реки Рейн разбился воздушный шар, пилот погиб, двое пассажиров тяжело ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Воздушный шар вышел из-под контроля в результате сильного порыва ветра и упал к югу от Кобленца около 20:00 в воскресенье.

Воздушный шар несколько раз ударился о землю, выбросив четырех пассажиров из корзины, прежде чем скатился вниз по холму и зацепился за дерево, сообщила полиция.

Пилот, застрявший в корзине, скончался от полученных травм.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но их жизни вне опасности.

В спасательной операции приняли участие более 100 человек.

Место аварии находится недалеко от скалы Лорелеи, одной из самых фотографируемых природных памятников Рейнского ущелья.