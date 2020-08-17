Депутат "Слуги народу" просить білорусів пробачити Лукашенку скоєні ним злочини

Депутат владної партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко закликав білорусів пробачити Александру Лукашенку його "гріхи та злочини".

Як повідомляє "Європейська правда", такий заклик український парламентар розмістив на своїй Facebook-сторінці у понеділок 17 серпня.

"Рідні мої брати білоруси! Якщо ви не пробачите батьку його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити собі цього, і не зможете повернути все назад", - написав Шевченко.

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Він додав, що "мир в суспільстві і державі тримається на прощення і любові".

Варто додати, що у фракції "Слуга народу" є й відмінна позиція щодо подій у Білорусі. Депутат Богдан Яременко оприлюднив заяву групи 14 парламентарів з фракції, у якій вони називають вибори президента в Білорусі сфальшованими та застерігають Александра Лукашенка від жорстокого придушення протестів і звернення за допомогою до Росії.

Нагадаємо, у неділю, 16 серпня, Александр Лукашенко заявив, що НАТО нарощує військову потужність і "лязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.

В суботу Лукашенко заявив, що отримав від президента Росії Владіміра Путіна обіцянку про всебічну допомогу у разі такого запиту від Білорусі.

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