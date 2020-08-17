Депутат "Слуги народа" просит белорусов простить Лукашенко совершенные им преступления

Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал белорусов простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления".

Как сообщает "Европейская правда", такой призыв украинский парламентарий разместил на своей Facebook-странице в понедельник 17 августа.

"Родные мои братья белорусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад", - написал Шевченко.

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Он добавил, что "мир в обществе и государстве держится на прощении и любви".

Стоит добавить, что во фракции "Слуга народа" есть и отличная позиция относительно событий в Беларуси. Депутат Богдан Яременко обнародовал заявление группы 14 парламентариев из фракции, в которой они называют выборы президента в Беларуси фальсифицированными и предостерегают Александра Лукашенко от жестокого подавления протестов и обращение за помощью к России.

Напомним, в воскресенье, 16 августа, Александр Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь и "лязгает гусеницами" у границы с Беларусью.

В субботу Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина обещание о всесторонней помощь в случае такого запроса от Беларуси.

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