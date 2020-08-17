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Італія готується відкрити школи й університети з середини вересня

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:05

Італія готується відновити навчання школярів та студентів у класах з середини вересня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це оголосив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца. 

"Менш ніж через місяць нам потрібно буде у безпечних умовах відкрити школи та університети… Ця можливість буде залежати від нашого ставлення, насамперед молоді - потрібно проявити відповідальність", - зазначив міністр охорони здоров’я. 

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Міністр зазначив, що останнім часом середній вік нових хворих на коронавірус знизився до 39 років; раніше це були старші люди. 

"Зараз в Італії статистика  виглядає краще, ніж у багатьох країнах Європи - зазвичай 500 нових заражень, тоді як  Франції та Іспанії - по 3000. Але є тенденція до зростання кількості заражень і це потребує нашої пильності", - додає він. 

Нагадаємо, напередодні в Італії прийняли рішення закрити дискотеки та інші заклади нічного життя, а також запровадили "масковий режим" на відкритому повітрі у деяких людних районах в нічний час.

З початку епідемії в Італії зареєстрували близько 254 тисяч випадків коронавірусу, майже 35,4 тисячі хворих померли. 

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