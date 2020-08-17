Италия готовится открыть школы и университеты с середины сентября

Италия готовится возобновить учебу школьников и студентов в классах с середины сентября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Менее чем через месяц нам нужно будет в безопасных условиях открыть школы и университеты... Эта возможность будет зависеть от нашего отношения, прежде всего молодежи - нужно проявить ответственность", - отметил министр здравоохранения.

Министр отметил, что в последнее время средний возраст новых больных коронавирусом снизился до 39 лет; раньше это были пожилые люди.

"Сейчас в Италии статистика выглядит лучше, чем во многих странах Европы - обычно 500 новых заражений, тогда как Франции и Испании - по 3000. Но есть тенденция к росту числа заражений и это требует нашей бдительности", - добавляет он.

Напомним, накануне в Италии приняли решение закрыть дискотеки и другие заведения ночной жизни, а также ввели "масочный режим" на открытом воздухе в некоторых людных районах в ночное время.

С начала эпидемии в Италии зарегистрировали около 254 тысяч случаев коронавируса, почти 35 400 заболевших скончались.

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