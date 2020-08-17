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МЗС РФ викликало дипломатку Нідерландів через апаратуру стеження в авто російського аташе

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:57

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену в справах Нідерландів через питання безпеки російського посольства в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Зокрема, нідерландській стороні був виражений рішучий протест у зв'язку з виявленням апаратури стеження в службовому автомобілі військового аташе Росії в Нідерландах.

"Голландському дипломату було вказано на необхідність негайно вжити вичерпних заходів щодо недопущення подібних інцидентів, що суперечать з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні.

В МЗС РФ наголосили, що "подібні недружні дії ускладнюють і без того непрості двосторонні відносини".

Як повідомлялося, у чеському місті Ржичани неподалік Праги затримали російського дипломата, який, на думку слідчих, незаконно закуповував боєприпаси для снайперських гвинтівок.

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