МИД РФ вызвал дипломата Нидерландов из-за аппаратуры слежения в авто российского атташе

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Нидерландов из-за вопросов безопасности российского посольства в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В частности, нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах.

"Голландскому дипломату было указано на необходимость немедленно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что "подобные недружественные действия затрудняют и без того непростые двусторонние отношения".

Как сообщалось, в чешском городе Ржичаны недалеко от Праги задержали российского дипломата, который, по мнению следователей, незаконно закупал боеприпасы для снайперских винтовок.