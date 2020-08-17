Пікет на сходах: два представники МЗС Білорусі підтримали протести, попри погрозу звільненням

Двоє співробітників МЗС Білорусі вийшли на сходи відомства, щоб висловити свою підтримку протестам проти фальсифікації виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY.

Це В’ячеслав Казаченок, начальник історико-архівного відділу МЗС, та заступниця начальника управління євразійської інтеграції Олена Копанева.

В’ячеслав Казаченок розповів, що вирішив піти на цей крок після зустрічі глави білоруського МЗС Владіміра Макея зі своїми підлеглими, на якій він під страхом звільнення заборонив працівникам міністерства брати участь в акціях протесту.

У руках посадовці тримали чисті білі аркуші, які мали символізувати чисте сумління та Білорусь, вільну від пролиття крові, та історію країни "з чистого аркуша".

"Після зустрічі з міністром я розумію, що на цьому аркуші, скоріш за все, буде написана моя заява про звільнення. Міністр каже, що ми усі "люди державні" і давали присягу, тому якщо хтось незгоден з політикою держави - він має піти. Але у кожного є право вибору: стати на бік народу і залишитися людиною, або… Невідомо, що буде далі", - зазначив Казаченок, але каже, що сам писати заяву не збирається.

"Мені реально страшно, я прошу стежити за моєю подальшою долею", - додав він.

Нагадаємо, напередодні з підтримкою протестів виступив посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, звинувативши владу у катуваннях і "методах НКВС". Він став першим білоруським дипломатом, який публічно підтримав протести.

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