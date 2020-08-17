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Кіпр розкритикував ЄС за умиротворення у відносинах з Туреччиною

Понеділок, 17 серпня 2020, 15:43

Кіпр в понеділок розкритикував партнерів по Європейському Союзу за невпевненість, рівносильну "політиці умиротворення" у відносинах з Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заява Кіпру прозвучала після того, як Греція не змогла домогтися від інших країн ЄС твердої прихильності санкціям проти Туреччини за проведення морських досліджень природного газу в спірних районах, на які претендують обидві країни.

"На жаль, ми спостерігаємо боязкість з боку Європейського Союзу в прийнятті на себе істотної ролі і дотримання політики стримування", - заявив прессекретар кіпрського уряду Кіріакос Кушіос.

Він сказав, що Нікосія вітає вислови підтримки з боку партнерів ЄС, але цього недостатньо: "Політика умиротворення і повідомлення про підтримку недостатні для того, щоб відбити у Туреччини бажання до незаконних дій".

ЄС, за його словами, потребує" більш інтенсивної "присутності в Східному Середземномор'ї.

Туреччина отримала ще один докір ЄС в неділю, коли заявила, що її бурове судно Yavuz energy продовжить операції в спірних середземноморських водах біля берегів Кіпру до середини вересня.

Міжнародно визнаний кіпрсько-грецький уряд Кіпру вже давно перебуває в конфлікті з Туреччиною. Острів був розколотий після турецького вторгнення 1974 року, спровокованого короткочасним переворотом, організованим військовими, що правили тоді Грецією. Відокремлена турецько-кіпрська держава на Північному Кіпрі визнається тільки Анкарою.

Туреччина ставить під сумнів право Кіпру на розвідку в морях навколо острова, оскільки вона стверджує, що адміністрація Нікосії не представляє інтереси кіпріотів-турків.

У суперечці Туреччини з Грецією дві країни розходяться в думках з приводу делімітації своїх континентальних шельфів.

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