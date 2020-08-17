Кипр раскритиковал ЕС за умиротворение в отношении Турции

Кипр в понедельник раскритиковал партнеров по Европейскому Союзу за неуверенность, равносильную "политике умиротворения" в отношениях с Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление Кипра прозвучало после того, как Греция не смогла добиться от других стран ЕС твердой приверженности санкциям против Турции за проведение морских исследований природного газа в спорных районах, на которые претендуют обе страны.

"К сожалению, мы наблюдаем робость со стороны Европейского Союза в принятии на себя существенной роли и соблюдении политики сдерживания", - заявил пресс-секретарь кипрского правительства Кириакос Кушиос.

Он сказал, что Никосия приветствует выражение поддержки со стороны партнеров по ЕС, но этого недостаточно: "Политика умиротворения и сообщения о поддержке недостаточны для того, чтобы отбить у Турции стремление к незаконным действиям".

ЕС, по его словам, нуждается в "более интенсивном" присутствии в Восточном Средиземноморье.

Турция получила еще один упрек ЕС в воскресенье, когда заявила, что ее буровое судно Yavuz energy продолжит операции в спорных средиземноморских водах у берегов Кипра до середины сентября.

Международно признанное кипрско-греческое правительство уже давно находится в конфликте с Турцией. Остров был расколот после турецкого вторжения в 1974 году, спровоцированного кратковременным переворотом, организованным военными, правившими тогда Грецией. Отделенное турецко-кипрское государство Северного Кипра признает только Анкара.

Турция ставит под сомнение право Кипра на разведку в морях вокруг острова, поскольку она утверждает, что администрация Никосии не представляет интересы турок-киприотов.

В споре Турции с Грецией две страны расходятся во мнениях по поводу делимитации своих континентальных шельфов.