В Україну прибув новопризначений посол Норвегії

В Україну прибув новопризначений посол Королівства Норвегії Ерік Сведал.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Сьогодні, 17 серпня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла від нього копії вірчих грамот.

Зазначається, що співрозмовники "високо оцінили українсько-норвезьке міждержавне партнерство" та обговорили шляхи його подальшого зміцнення, зокрема у сфері торгівлі та інвестицій.

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Для цього вважають за необхідне провести чергове засідання профільної Українсько-норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки.

Еміне Джапарова подякувала Норвегії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, у тому числі, в рамках міжнародних організацій.

Ерік Сведал зазначив, що Норвегія і надалі не визнаватиме незаконної анексії Криму та підтримуватиме європейські та євроатлантичні прагнення України і системні реформні реформи.

З огляду на обрання Норвегії до складу Ради безпеки ООН на період 2021-2022 років Еміне Джапарова та Ерік Сведал висловили готовність сторін посилити взаємодію в рамках ООН задля відновлення територіальної цілісності України.

Еміне Джапарова наголосила, що особлива увага має бути сфокусована на ситуації в тимчасово окупованому Криму, зазначивши, що інструментом такої взаємодії може бути міжнародна "Кримська платформа".