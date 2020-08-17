В Украину прибыл новоназначенный посол Норвегии

В Украину прибыл новоназначенный посол Королевства Норвегия Эрик Сведал.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сегодня, 17 августа, первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова приняла от него копии верительных грамот.

Отмечается, что собеседники "высоко оценили украинско-норвежское межгосударственное партнерство" и обсудили пути его дальнейшего укрепления, в частности в сфере торговли и инвестиций.

Для этого считают необходимым провести очередное заседание Украинско-норвежской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в области торговли, предпринимательства и экономики.

Эмине Джапарова поблагодарила Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках международных организаций.

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Эрик Сведал отметил, что Норвегия и в дальнейшем продолжит не признавать незаконную аннексию Крыма и продолжит поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины и системные реформы.

Учитывая избрание Норвегии в состав Совета безопасности ООН в 2021-2022 году, Эмине Джапарова и Эрик Сведал выразили готовность сторон усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины.

Эмине Джапарова отметила, что особое внимание стоит сфокусировать на ситуации во временно оккупированном Крыму, отметив, что инструментом такого взаимодействия может быть международная "Крымская платформа".