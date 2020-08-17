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У Британії поліція перервала весілля, на якому попри заборону зібралося понад 100 осіб

Понеділок, 17 серпня 2020, 20:51

В англійському місті Блекберн поліція перервала весільний прийом з більш ніж 100 гостями після того, як було встановлено, що захід порушує коронавірусні обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці поліції.

Правоохоронці назвали інцидент "таким, що розчаровує", заявивши, що офіцери розмовляли з присутніми на весільному прийомі і що зібрання завершили без подальших санкцій.

"Це явне порушення як місцевих, так і національних обмежень, яке піддає ризику всіх присутніх. Офіцери провели роз'яснювальну роботу з учасниками, і за вказівкою поліції зібрання було припинено без подальших дій", - розповіли в поліції.

Минулого тижня подібний інцидент стався у Великому Манчестері, повідомляє Sky News. Офіцери винесли повідомлення про штраф організатору весілля з більш ніж 50 гостями і шатром.

За поточними обмеженнями у Британії весілля дозволені за участі не більше 30 осіб.

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