В Британии полиция прервала свадьбу, где, несмотря на запрет, собралось более 100 человек
В английском городе Блэкберн полиция прервала свадебный прием с более чем 100 гостями после того, как было установлено, что мероприятие нарушает коронавирусные ограничения.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице полиции.
Правоохранители назвали инцидент "разочаровывающим", заявив, что офицеры разговаривали с присутствующими на свадебном приеме и что собрание было разогнано без дальнейших действий.
"Это явное нарушение как местных, так и национальных ограничений, которое подвергает риску всех присутствующих. Офицеры провели разъяснительную работу с участниками, и по указанию полиции собрание было прекращено без дальнейших действий", - рассказали в полиции.
На прошлой неделе подобный инцидент произошел в Большом Манчестере, сообщает Sky News. Офицеры вынесли уведомление о штрафе организатору свадьбы с более чем 50 гостями и шатром.
Согласно текущим ограничениям в Британии свадьбы разрешены с участием не более 30 человек.