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В Британии полиция прервала свадьбу, где, несмотря на запрет, собралось более 100 человек

Понедельник, 17 августа 2020, 20:51

В английском городе Блэкберн полиция прервала свадебный прием с более чем 100 гостями после того, как было установлено, что мероприятие нарушает коронавирусные ограничения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице полиции.

Правоохранители назвали инцидент "разочаровывающим", заявив, что офицеры разговаривали с присутствующими на свадебном приеме и что собрание было разогнано без дальнейших действий.

"Это явное нарушение как местных, так и национальных ограничений, которое подвергает риску всех присутствующих. Офицеры провели разъяснительную работу с участниками, и по указанию полиции собрание было прекращено без дальнейших действий", - рассказали в полиции.

На прошлой неделе подобный инцидент произошел в Большом Манчестере, сообщает Sky News. Офицеры вынесли уведомление о штрафе организатору свадьбы с более чем 50 гостями и шатром.

Согласно текущим ограничениям в Британии свадьбы разрешены с участием не более 30 человек.

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