Президент Литвы поддерживает персональные санкции против Беларуси, но не экономические

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что санкции ЕС для Беларуси должны быть в большей степени ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Если мы говорим о санкциях, то есть смысл говорить о санкциях в масштабе ЕС. О целевых санкциях, которые следует применять не столько к экономике вообще, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями (...) Для определенных властных чиновников должны быть установлены ограничения на передвижение или финансовые санкции другого рода", - сказал президент Литвы.

По его словам, на видеоконференции Европейского совета планируется обсудить ситуацию в Беларуси, а вопрос санкций будет "одной из составляющих дискуссии".

Науседа подчеркнул, что если принять общие санкции ЕС не удастся, то отдельные страны могут ввести национальные санкции.

"Очевидно одно: если ЕС вводит санкции, то для этих лиц ЕС закрывается как таковой, если их вводят отдельные государства, то складывается странная ситуация, когда лица могут въехать в одно государство, но не могут въехать в другое. Эффективность санкций выше в масштабе ЕС", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель во вторник во время разговора с президентом России Владимиром Путиным передаст ему и сообщения от Литвы.

"Главное, что сейчас нужно - никоим образом не должно быть вмешательства во внутренние дела Беларуси - будь то со стороны Запада, или со стороны Востока. Это оправдать нельзя. Думаю, что само общество найдет все ответы", - сказал он.