У Німеччині команди провели футбольний матч голяка, висловлюючи протест

У німецькому місті Ор-Еркеншвік, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, дві футбольні команди зіграли матч повністю голими, виступаючи проти комерціалізації цього виду спорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Гру організував митець Герріт Старчевскі на стадіоні "Штімберг" на північній околиці промислового Рурського району Німеччини.

"Футбольна система хвора, тому ми всі роздяглися… Всі хочуть бути автентичними. Але я думаю, що ви будете особливо автентичні, тільки якщо обійдетеся без всього іншого, дійсно без всього - від рекламних банерів до одягу", - сказав 34-річний Старчевскі спортивному журналу 11Freunde перед матчем.

На гравцях були тільки футбольні бутси і гетри, за кольором яких можна було розрізнити команди. Номери гравців були намальовані фарбою на спинах.

Гра відбулася через кілька тижнів після того, як швейцарська прокуратура почала кримінальне розслідування стосовно голови FIFA за звинуваченням в "нестримній, системній, глибоко вкоріненій корупції".

Митець зазначив, що своєю акцією також хотів показати приклад різноманітності та природності на противагу впливу соціальних медіа та помилкових ідеалів краси.