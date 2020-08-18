В Германии команды провели футбольный матч в голом виде, выражая протест

В немецком городе Ор-Эркеншвик, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, две футбольные команды сыграли матч полностью голыми, выступая против коммерциализации этого вида спорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Игру организовал художник Геррит Старчевски на стадионе "Штимберг" на северной окраине промышленного Рурского района Германии.

"Футбольная система больна, поэтому мы все разделись... Все хотят быть аутентичными. Но я думаю, что вы будете особенно аутентичны, только если обойдетесь без всего остального, действительно без всего - от рекламных баннеров до одежды", - сказал 34-летний Старчевски спортивному журналу 11Freunde перед матчем.

На игроках были только футбольные бутсы и гетры, по цвету которых можно было различить команды. Номера игроков были нарисованы краской на спинах.

Игра состоялась через несколько недель после того, как швейцарская прокуратура начала уголовное расследование в отношении главы FIFA по обвинению в "безудержной, системной, глубоко укоренившейся коррупции".

Художник отметил, что своей акцией также хотел показать пример разнообразия и естественности в противовес влиянию социальных медиа и ложных идеалов красоты.