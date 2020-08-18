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Прем’єрка Фінляндії знову здасть тест через симптоми застуди

Вівторок, 18 серпня 2020, 12:57

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін перейшла на дистанційну роботу та здасть тест на коронавірус через те, що має легкі симптоми застуди.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це вона повідомила в офіційному Twitter.

"У мене легкі симптоми респіраторного захворювання. Я здам тест на коронавірус і переходжу на дистанційну роботу, тому дистанційно візьму участь у сьогоднішній літній зустрічі фракції та засіданні уряду", - написала Санна Марін.

В кінці квітня прем’єрка Фінляндії Санна Марін деякий час вже працювала дистанційно, дізнавшись, що у знайомого одного зі співробітників її резиденції підтвердили коронавірус. Однак її тест на коронавірус виявився негативним. 

Як повідомлялося раніше, на початку серпня Санна Марін вийшла заміж, офіційно оформивши шлюб зі своїм давнім партнером. 

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Фінляндія Коронавірус
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