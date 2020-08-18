Премьер Финляндии снова сдаст тест из-за симптомов простуды

Премьер-министр Финляндии Санна Марин перешла на дистанционную работу и сдаст тест на коронавирус из-за того, что у нее возникли легкие симптомы простуды.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом она сообщила в официальном Twitter.

"У меня легкие симптомы респираторного заболевания. Я сдам тест на коронавирус и перехожу на дистанционную работу, дистанционно приму участие в сегодняшней встрече фракции и заседании правительства", - написала Санна Марин.

Minulla on lieviä hengitystieoireita. Käyn koronatestissä ja siirryn etätöihin. Tänään siis etänä eduskuntaryhmän kesäkokous ja hallituksen neuvottelut. — Sanna Marin (@MarinSanna) August 18, 2020

В конце апреля премьер Финляндии Санна Марин некоторое время уже работала дистанционно, узнав, что у знакомого одного из сотрудников ее резиденции подтвердили коронавирус. Однако ее тест на коронавирус оказался отрицательным.

Как сообщалось ранее, в начале августа Санна Марин вышла замуж, официально оформив брак со своим давним партнером.

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