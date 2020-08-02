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Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж

Неділя, 2 серпня 2020, 16:36

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вийшла заміж.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це вона першою повідомила у своєму Instagram. Згодом з’явився і офіційний пресреліз уряду.

Санна Марін офіційно оформила шлюб зі своїм давнім партнером Маркусом Реккьойненом.

"Ми прожили разом багато радісних і сумних днів, і завжди підтримували одне одного. Я щаслива і вдячна долі  за можливість бути разом із чоловіком, якого я люблю", - написала Санна Марін.

 

Весілля зіграли вчора, 1 серпня у Кесаранта, офіційній резиденції прем’єрки. На святі були лише найближчі родичі та друзі.

Санна Марін і Маркус Реккьойнен разом вже більше 16 років. Вони познайомилися ще 18-річними. Зараз їхній доньці вже 2,5 років.

Нагадаємо, Санна Марін стала наймолодшою у світі прем'єркою.

Нещодавно вийшла заміж також прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, весілля якої переносилося двічі.

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Фінляндія
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