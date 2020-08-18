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У ЄС триває робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі 

Вівторок, 18 серпня 2020, 13:31

У Єврокомісії заявили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася і наразі не завершена. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла речниця ЄС з питань зовнішніх справ та політики безпеки Набіла Массралі у вівторок на брифінгу в Брюсселі. 

Вона нагадала, що Рада закордонних справ ЄС у п’ятницю погодила потребу санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію виборів у Білорусі. 

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"Робота над додатковими списками санкцій стартувала. Над цим працює Європейська служба зовнішніх дій. Списки будуть підготовлені в рамках існуючої рамки санкцій щодо Білорусі. Але наразі я не можу спекулювати щодо того, коли робота над ними буде завершена", - сказала Массралі.

Вона підкреслила, що у ЄС не ухвалювали рішення про можливе посилення існуючих санкцій щодо Білорусі. Існуючі обмеження у ЄС діють до лютого 2021 року та включають ембарго на поставки зброї і обладнання, яке може бути використане для репресій. 

"На цей момент, як ви знаєте, офіційне рішення щодо посилення таких санкцій не було ухвалене", - сказала речниця. 

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

У середу 19 серпня лідери ЄС проведуть позачергову відеоконференцію щодо Білорусі, яку вирішив скликати очільник Європейської ради Шарль Мішель.

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