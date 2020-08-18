В ЕС идет работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси

В Еврокомиссии заявили, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси началась и пока не завершена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала пресс-секретарь ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Набила Массрали во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что Совет иностранных дел ЕС в пятницу согласовал необходимость санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.

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"Работа над дополнительным спискам санкций стартовала. Над этим работает Европейская служба внешних действий. Списки будут подготовлены в рамках существующей рамки санкций в отношении Беларуси. Но пока я не могу спекулировать относительно того, когда работа над ними будет завершена", - сказала Массрали.

Она подчеркнула, что в ЕС не принимали решения о возможном усилении существующих санкций в отношении Беларуси. Существующие ограничения в ЕС действуют до февраля 2021 и включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для репрессий.

"На данный момент, как вы знаете, официального решения об усилении таких санкций не было принято", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси.

В среду 19 августа лидеры ЕС проведут внеочередную видеоконференцию по Беларуси, которую решил созвать глава Европейского совета Шарль Мишель.