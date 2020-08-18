Главу МЗС Угорщини впіймали за "вирішенням проблем Білорусі" на борту розкішної яхти – ЗМІ

Главу МЗС Угорщини Петера Сійярто 16 серпня сфотографували на борту розкішної яхти в Адріатичному морі, в день, коли міністр звітував про напружені перемовини з колегами щодо ситуації в Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє угорське видання Atlatszo.

Так, в останні дні на Facebook-сторінці угорського міністра можна побачити присвячені Білорусі дописи у супроводі світлин Сійярто в офісних інтер’єрах, костюмі і з мобільним телефоном.

Видання нагадує, що угорський уряд критикували за кількаденну відсутність реакції на події в Білорусі.

"Без жодного перебільшення, лінії горять як на рівні прем'єр-міністра, так і на рівні міністра закордонних справ у зв'язку з подіями в Мінську. Сьогодні вранці ми поговорили з трьома балтійськими міністрами закордонних справ - Едгаром Рінкевичем, Урмасом Рейнсалу і Лінасом Лінкявічюсом, а потім я проконсультувався з прем'єр-міністром, який розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", – написав Сійярто у понеділок.

Днем раніше, у неділю, міністр звітував про присвячену Білорусі розмову з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем і главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.

Того ж дня, 16 серпня, міністра помітили і сфотографували на розкішній яхті, що належить мальтійській офшорній компанії олігарха Ласло Сійю. Яхта Lady MRD курсувала в Адріатичному морі за 15 кілометрів від узбережжя Хорватії.

Фото Atlatszo

Згідно з припущеннями журналістів, міністр закордонних справ відпочивав з родиною на яхті протягом декількох днів. Lady MRD перебувала в порту Шибеник з 8 по 11 серпня, звідти 12 серпня відправилась в сусідню затоку Спліт, а потім провела пів дня в очікуванні в бухті нижче аеропорту. Того ж дня в Спліт прибув приватний літак OE-LEM. Цей зареєстрований в Австрії розкішний літак раніше використовував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Зазначається, що через короткий час після того, як екіпаж яхти помітив, що її пасажирів фотографували з невеликого катера неподалік, Lady MRD вимкнула свою автоматичну систему ідентифікації, необхідну для навігації, і зникла з радарів.