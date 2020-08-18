Главу МИД Венгрии поймали за "решением проблем Беларуси" на борту роскошной яхты – СМИ

Главу МИД Венгрии Петера Сийярто 16 августа сфотографировали на борту роскошной яхты в Адриатическом море, в день, когда министр отчитался о напряженных переговорах с коллегами по ситуации в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает венгерское издание Atlatszo.

Так, в последние дни на Facebook-странице венгерского министра можно увидеть посвященные Беларуси сообщения в сопровождении фотографий Сийярто в офисных интерьерах, костюме и с мобильным телефоном.

Издание напоминает, что венгерское правительство критиковали за многодневное отсутствие реакции на события в Беларуси.

"Без всякого преувеличения, линии горят как на уровне премьер-министра, так и на уровне министра иностранных дел в связи с событиями в Минске. Сегодня утром мы поговорили с тремя балтийскими министрами иностранных дел - Эдгаром Ринкевичем, Урмасом Рейнсалу и Линасом Линкявичюсом, а потом я проконсультировался с премьер-министром, который разговаривал по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", - написал Сийярто в понедельник.

Днем ранее, в воскресенье, министр отчитался о посвященную Беларуси разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и главой МИД Германии Хайко Маасом.

В тот же день, 16 августа, министра заметили и сфотографировали на роскошной яхте, принадлежащей мальтийской оффшорной компании олигарха Ласло Сийю. Яхта Lady MRD курсировала в Адриатическом море в 15 километрах от побережья Хорватии.

Фото Atlatszo

Согласно предположениям журналистов, министр иностранных дел отдыхал со своей семьей на яхте в течение нескольких дней. Lady MRD находилась в порту Шибеник с 8 по 11 августа, оттуда 12 августа отправилась в соседний залив Сплит, а затем провела полдня в ожидании в бухте ниже аэропорта. В тот же день в Сплит прибыл частный самолет OE-LEM. Этот зарегистрированный в Австрии роскошный самолет ранее использовался премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отмечается, что вскоре после того как экипаж яхты заметил, что ее пассажиров фотографировали с небольшого катера неподалеку, Lady MRD выключила свою автоматическую систему идентификации, необходимую для навигации, и исчезла с радаров.